Si apre una voragine, sindaco scrive a Molise Acque e Protezione Civile

La problematica nella zona di via Roma a Montecilfone . La missiva inviata dal sindaco Giorgio Manes

Ha scritto a Molise Acque e alla Protezione Civile il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes per un sopralluogo e per coordinare la messa in sicurezza della zona. Dopo la buca che si è creata nella serata di ieri e che ha portato i tecnici comunali ad una serie di accertamenti volti a verificare quello che fosse realmente successo, il primo cittadino ha deciso di scrivere ai responsabili degli enti per puntare sulla immediata messa in sicurezza della zona e per ridare acqua al quartiere che si trova in via Roma a Montecilfone. In quella zona, infatti, esistono tutti i sottoservizi e quindi occorrerà fare un computo metrico per determinare l’ammontare dei lavori che dovranno essere effettuati per ripristinare la zona ed effettuare un intervento di somma urgenza nell’arco di una settimana. L’amministrazione comunale ha anche dovuto chiudere la strada che va verso il centro deviando sia il percorso delle auto che quello dei bus. Le prime comunicazioni sono state effettuate il 9 gennaio scorso e si attende che gli enti competenti intervengano sul caso.