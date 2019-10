Si alzano i veli sulla 46esima “Su e Giù” nel ricordo del maestro Fratianni

La gara podistica, organizzata dal gruppo sportivo Virtus che festeggia i 60 anni di attività, si svolgerà il 17 novembre prossimo

CAMPOBASSO. È stata presentata, all’auditorium dell’ex Gil di Campobasso, la 46esima edizione della “Su e Giù”, la gara podistica che attraverserà il prossimo 17 novembre le vie del capoluogo, ed è stata anche l’occasione per festeggiare i sessant’anni di attività del Gruppo Sportivo Virtus e ricordare la figura del maestro Domenico Fratianni, scomparso lo scorso luglio a Matera nel corso dell’inaugurazione della sua mostra personale “Le voci di dentro” e autore, negli ultimi 20 anni, dei bozzetti per la medaglia da consegnare a tutti i partecipanti.

Nel corso della serata è stata ricordata l’epopea del Gruppo Sportivo Virtus, nato da una idea del professor Leo Leone e coincisa con il raggiungimento di traguardi sportivi inimmaginabili per il gruppetto di ragazzi ed educatori che, nel lontano 1959, iniziarono a calpestare lo storico campetto degli Orfani di Guerra: i cinquanta titoli italiani Fidal, il titolo europeo di Adelina De Soccio e gli innumerevoli piazzamenti di rilievo nelle competizioni nazionali ed internazionali. L’assessore alle Attività sportive del Comune di Campobasso, Luca Praitano, presente insieme con altri rappresentanti istituzionali, ha premiato sul palco i tecnici del G. S. Virtus per i traguardi raggiunti così come il sindaco, Roberto Gravina, che ha consegnato un riconoscimento a Leo Paglione, atleta del decennio per il G.S. Virtus.

Tra le numerose iniziative connesse, è stata formalizzata l’adesione al progetto internazionale “Zero Waste Blue”, in cooperazione con la Regione Molise, che si è resa promotrice dell’iniziativa finanziata dal programma Ipa Adriatic Cbc per realizzare eventi sportivi sostenibili dal punto di vista ambientale.