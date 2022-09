Si alza il sipario sulla quarta rassegna organistica

Le manifestazioni di Musica in Città, organizzate dall’Associazione Amici della Musica con il sostegno del Comune di Campobasso, entrano nella parte finale con i tre concerti della quarta edizione della rassegna organistica, sotto la direzione artistica di Antonella de Angelis e la codirezione di Antonio Colasurdo.

Gli appuntamenti si svolgeranno a partire da domani giovedì 15 settembre e proseguiranno mercoledì 21 e giovedì 29 settembre alle ore 19. I primi due si svolgeranno nella chiesa di Sant’Antonio di Padova di Campobasso, mentre l’ultimo del 29 settembre è in programma, sempre alle ore 19, nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Ferrazzano.

Tornando al primo appuntamento di domani, alle ore 19 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova di Campobasso, aprirà la rassegna Beppino Delle Vedove, organista di notevole talento nato a Udine, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica del capoluogo friulano, diplomandosi in organo e composizione organistica e in clavicembalo. Già docente presso i Conservatori di Piacenza, Cagliari e Palermo, dal 1998 è titolare di cattedra di organo e composizione organistica presso il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine dove ha ricoperto anche la carica di vice direttore dal 2015 al 2017.

Delle Vedove svolge intensa attività solistica in Italia e all’estero (Austria, Slovenia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Svizzera, Lettonia, Belgio, Lussemburgo, Francia, Portogallo, Canada e Stati Uniti) con successo di critica e di pubblico. Ha suonato per l’inaugurazione di organi nuovi e per il restauro di organi antichi. E’ stato membro di giuria in concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione organistica. Ha registrato per la Rai e per varie emittenti private regionali e inciso CD su organi del territorio friulano e siciliano. Ha tenuto masterclass sull’interpretazione della musica organistica italiana in Spagna (Conservatorio Superiore di Musica di Siviglia) in Lettonia (Accademia di Musica di Riga) e in Slovenia (Accademia di Musica di Ljubljana). Dal 2004 è organista titolare della Cattedrale di Udine. Nel 2007 ha fondato l’Associazione Accademia Organistica Udinese per la valorizzazione del patrimonio organario del Friuli; è ideatore e direttore artistico del Festival Organistico Internazionale Friulano Giovanni Battista Candotti.

Domani Delle Vedove eseguirà musiche di Bach, Mendelssohn, Brahms, e Reger. L’ingresso è gratuito.

Il Programma musicale

JOHANN SEBASTIAN BACH – Preludio in Do maggiore BWV 545

JOHANN SEBASTIAN BACH – Sonata in trio n. 5 in Do maggiore BWV 529

JOHANN SEBASTIAN BACH – Fuga in Do maggiore BWV 545

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY – Sonata VI op. 65 in Re minore

JOHANNES BRAHMS – da: Elf choralvorspiele op. 122- Herzlich tut mich erfreuen (n. 4)

JOHANNES BRAHMS – da: Elf choralvorspiele op. 122- Herzlich tut mich verlangen (n. 10)

MAX REGER – Introduction und Passacaglia WoO IV/6