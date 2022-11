Si alza il sipario sulla 49esima “Su e Giù”, sale l’attesa a Campobasso

Presentata ufficialmente all’Auditorium dell’ex Gil la manifestazione organizzata dal Gruppo Sportivo Virtus che si svolgerà domenica 13 sulla distanza di 8 km: start alle 10 da piazza della Vittoria. Il presidente Baranello: “Lasciatevi ispirare dalla storia della nostra bellissima città”

Sarà “Il palpito dei vicoli” a scandire il passo delle migliaia di podisti che parteciperanno alla 49esima edizione della “Su e giù” in programma a Campobasso domenica prossima, 13 novembre, a Campobasso. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Sportivo Virtus del presidente, Nicola Baranello, con la collaborazione dell’Associazione Centri Sportivi Italiani ed il patrocinio della Regione Molise e del Comune di Campobasso, è stata presentata ufficialmente questa sera, venerdì 4 novembre, all’Auditorium dell’ex Gil. Nell’occasione, si sono anche tenute le premiazioni degli atleti e della gente di sport che si sono distinti nell’anno 2022.

La gara podistica, di carattere interregionale, non competitiva, è aperta a uomini e donne senza limiti di età e non prevede classifica finale con tutti i partecipanti che rientreranno in un’unica categoria. Il ritrovo di giuria e concorrenti è previsto domenica alle 9:30 e la partenza alle 10 da piazza della Vittoria con arrivo in piazza San Giorgio. Il percorso si snoderà per le strade cittadine e periferiche per una distanza complessiva di 8 chilometri.

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 6 novembre fino alle 9:55 del 13. Le stesse, per motivi organizzativi e, comunque, a discrezione del Gruppo Sportivo Virtus, potranno essere bloccate anche prima della scadenza prefissata. Saranno consegnati una medaglia speciale e pacco gara a tutti i partecipanti che concluderanno regolarmente la gara, un premio speciale ai disabili classificati all’arrivo oltre a premi per i gruppi organizzati più numerosi e alle scuole con il maggior numero di partecipanti.

Lo scorso anno fu l’edizione della ripartenza dopo l’anno di stop a causa del Covid e fece registrare un grande successo in termini di entusiasmo e partecipazione. “Noi cerchiamo di farci del male perché vogliamo innovare e crescere ogni anno – ha detto sorridendo il presidente del G.S. Virtus, Baranello –. A parte i primi 50-100 partecipanti che sono atleti e faranno la gara, gli altri 6mila saranno sul percorso per stare insieme e passeggiare per riscoprire i nostri vicoli e i nostri borghi. Dunque, passando per quei luoghi – ha concluso il numero uno della società organizzatrice – dico a tutti di lasciarsi ispirare dalla storia della nostra bellissima Campobasso”.