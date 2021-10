Si alza il sipario sulla 278esima edizione della Fiera d’Ottobre a Larino

E’ stata inaugurata nella giornata di oggi, 6 ottobre, la 278esima edizione della Fiera d’Ottobre di Larino. Si tratta di una delle manifestazioni più antiche del Molise e vetrina importantissima per il territorio regionale. A fare gli onori di casa il primo cittadino di Larino, Pino Puchetti che ha dato il via alla manifestazione con il rito del taglio del nastro. Presenti, tra gli altri, anche diversi sindaci dei vicini comuni, l’Assessore regionale all’agricoltura Nicola Cavaliere e il Presidente del Consiglio regionale Micone. Sono all’incirca 60 gli espositori molisani e di altre regioni che hanno scelto la vetrina larinese per esporre prodotti di ogni genere: dall’agricoltura all’artigianato fino ai servizi. “E’ una manifestazione storica, importante per l’agricoltura e l’economia della nostra regione – ha dichiarato Cavaliere all’Ansa Molise-. Quest’anno assume un significato ancora più forte perché è la prima dopo la pandemia, quindi vuole rappresentare la voglia di rinascita non solo commerciale ma anche sociale del territorio”. Cavaliere ricorda, inoltre, l’ex sindaco del paese Guglielmo Giardino a cui è stata dedicata una targa in sua memoria, alla presenza dei familiari. “Per me il momento più bello – ha aggiunto l’Assessore -, senza dubbio emozionante, è avvenuto quando ho scoperto la targa in memoria di Guglielmo Giardino. Una iniziativa voluta dall’amministrazione per omaggiare un grande sindaco che tanto ha fatto per questa fiera e, in generale, per questa città. Un ottimo amministratore, ma per il sottoscritto innanzitutto un amico. E ringrazio i familiari che hanno scelto proprio me per tale celebrazione. È stato davvero un grande onore”.

Photo credit: Guerino Trivisonno