Si alza il sipario sul Palio delle Quercigliole, Ripalimosani scommette sul suo cavallo di razza

Sale l’attesa per la 217esima edizione di una delle manifestazioni più importanti e sentite in paese. Il sindaco Giampaolo: il Palio non è solo una corsa dei cavalli, ma un insieme di arte, storia e cultura

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 10 agosto, nella sala della Gil di Campobasso la conferenza stampa di presentazione del Palio delle Querciglione di Ripalimosani giunto alla edizione numero 217.

Ha presentarlo insieme al sindaco Marco Giampaolo e al presidente dell’associazione organizzatrice Marco Di Matteo c’era l’assessore Vincenzo Cutugno che ha sostenuto come Assessorato al turismo la manifestazione.

“Non ci manca nulla né in termini di territorio né in termini di idee e risorse umane. Il palio non è solo una corsa dei cavalli ma un insieme di arte, storia, cultura, valorizzazione dei nostri territori come Il tratturo e siamo noi comunità ad essere le prime a dover valorizzare tutto questo. Come amministrazione stiamo cercando di unire tutte le forze che il nostro paese possiede e il palio è uno dei momenti più forti della nostra comunità. Dobbiamo partire da noi stessi e il sostegno delle istituzioni sarà molto molto più efficace”.

Queste le parole del sindaco Marco Giampaolo seguite da quelle del presidente dell’Associazione Palio delle Quercigliole, Marco Di Matteo: ce la stiamo mettendo tutta per trasmettere la nostra passione per questa festa così importante e per il nostro paese, Abbiamo intenzione di portare questo palio molto lontano e di ritrovare con tutti i nostri concittadini la voglia di fare emergere Ripalimosani attraverso le sue tradizioni più profonde.

In sala è stato sottolineato il valore culturale e anche religioso di questa festa legata ad un percorso di celebrazioni che fa capo al parroco don Moreno Ientilucci.

L’assessore Cotugno ha concluso: un progetto scritto benissimo con un panorama di vedute culturali notevoli, sosteniamo con piacere questa iniziativa che vorremmo vedere camminare verso orizzonti sempre più lontani ed importanti, punteremo ad un gemellaggio con il Palio di Siena con il quale esistono già contatti attivi. Nelle mani dei giovani organizzatori c’è il futuro di un paese ma anche quello di tutta la nostra regione che di queste manifestazioni si deve vantare.