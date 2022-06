Si alza il sipario sul Corpus Domini tra eventi e patrocinio del Ministero (TUTTO IL CALENDARIO)

Presentato il cartellone: spiccano i due concerti a pagamento di Mario Biondi (sabato) e Litfiba (domenica) nell’area di Selvapiana. Nei prossimi giorni via alla vendita dei biglietti

di Antonio Di Monaco

Il Festival dei Misteri di Campobasso, tenuto forzatamente nel cassetto per due anni a causa del Covid, ne esce più ampio, variegato e di qualità. E anche con due prime volte “storiche”: il patrocinio alla sfilata degli Ingegni del Di Zinno, concesso dal ministero dei Beni Culturali, e i due concerti a pagamento che si terranno nelle ultime due serate nell’area eventi di Selvapiana con Mario Biondi sabato 18 al costo di 5 euro e i Litfiba domenica 19 al costo di 10. Di contro, il budget di 250mila euro a disposizione del Comune è stato quasi interamente impiegato per mettere a punto gli eventi da domani, 7 giugno, al prossimo 2 luglio.

Dopo un lungo ed estenuante tira e molla, a togliere finalmente i veli dalla manifestazione più sentita dai campobassani ci ha pensato il sindaco, Roberto Gravina, accompagnato dal presidente della commissione Cultura, Nicola Giannantonio. Presente in sala consiliare anche il presidente dell’associazione Misteri e Tradizioni, l’architetto Liberato Teberino. “L’idea – ha spiegato il primo cittadino – è di offrire quante più possibilità di scelta, opzioni diverse e di qualità, per chi vuole vivere il centro tutte le sere, rendendo al contempo ancora più attrattiva la nostra città e con essa il Festival dei Misteri con le esibizioni di artisti di livello nazionale e internazionale. Insomma, abbiamo lavorato per rendere Campobasso con i Misteri del Di Zinno Misteri ancora più appetibile come destinazione per i giorni del Corpus Domini”.

Nello specifico, si partirà giovedì 16 giugno, con il concerto, alle 21, sul palco di Piazza della Vittoria, di Christian Di Fiore & Sinfonia Ensemble – “La Zampogna fra Tradizione e Modernità”. Di Fiore è oggi considerato uno tra i più grandi virtuosi della zampogna. Discende da 7 generazioni di suonatori tradizionali di zampogna e ciaramella. Con il gruppo “Sinfonia Ensemble” di cui è ideatore e compositore (formato da Zampogna, Oboe, Contrabbasso ed Organetto), propone un repertorio originale ed innovativo, contaminando così i suoni della tradizione con gli strumenti della cultura classica. Di Fiore vanta partecipazioni a festival di risonanza internazionale, tournée in Italia nei teatri più importanti ed all’estero (Argentina, Polonia, Francia, Inghilterra, Belgio), partecipazioni a programmi radiofonici e televisivi, Rai e Mediaset.

Venerdì 17 giugno, alle 21:30, sempre nell’area spettacoli di Piazza della Vittoria sarà la volta dell’Orchestraccia in concerto, gruppo itinerante delirante folk-rock romano, che si compone in modo creativo e disordinato di attori, cantautori, musicisti, performers. Usando delle misture di suono estremamente moderne, dal dub, al punk-rock al patchanka, l’Orchestraccia fa cantare, ballare, ridere, riflettere, commuovere. Sabato 18, alle 21:30, in Piazza della Vittoria ci sarà l’esibizione e dj set di Andry the Hitmaker, producer e disc jockey italo-ivoriano, nato a Milano.

Domenica 19 giugno, infine, in Piazza della Vittoria, dalle ore 21.30, si esibirà Jo Barbieri, cantautore che rappresenta nel panorama musicale italiano un’affascinante anomalia. Un outsider che al di fuori del binario dell’industria si è saputo costruire un percorso personale – all’estero come in Italia – e che è riuscito nel raro esercizio di convogliare il genuino apprezzamento di colleghi, critica e pubblico.

Per quanto concerne i biglietti per il concerto del 18 giugno di Mario Biondi e per quello dei Litfiba del 19 giugno saranno acquistabili nei prossimi giorni, online sulla piattaforma ciaotickets.com o anche direttamente in città, a Campobasso, recandosi nelle rivendite autorizzate di ciaotickets: Bar Crigiu, Viale Ugo Petrella, 20; Promoeventi, Viale Principe di Piemonte, 131/Y; Antica Tabaccheria, Piazza Gabriele Pepe, 41. Per raggiungere la location, il Comune ha anche messo a disposizione il servizio navetta gratuito con partenza da piazza della Repubblica.

“I due concerti a pagamento previsti nell’area eventi di Selva Piana – ha spiegato ancora il sindaco Gravina – non potevano essere gestiti che con la bigliettazione, perché si tratta di eventi di portata nazionale e che richiameranno l’attenzione di tantissime persone. Per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, le limitazioni imposte negli anni scorsi ai concerti svolti in centro, non avrebbero assolutamente permesso di portare a Campobasso questo genere di artisti. I costi dei biglietti, per chi conosce i prezzi che vengono richiesti in tutta Italia per assistere a eventi musicali di questo stesso livello, in generale sono molto più alti, direi imparagonabili alle 5 e 10 euro che chi vorrà seguire Mario Biondi o i Litfiba dovrà pagare”.

Musica di qualità, ma anche “un insieme di appuntamenti culturali, da quelli letterari ad una serie di mostre o di eventi sportivi nazionali – ha concluso il presidente della commissione Cultura, Giannantonio – capaci di rendere vivo e vitale il centro cittadino non solo nei giorni più sentiti della festa, ma anche in quelli precedenti e in quelli immediatamente successivi”.

FESTIVAL DEI MISTERI – Programma dal 7 giugno al 2 luglio 2022

Martedì 7

Campionato Nazionale Pallavolo U15 Maschile

a cura di FIPAV Molise

Palavazzieri (fino al 12 giugno)

Mercoledì 8 giugno

Campobasso in Comune: “Paolo Saverio Di Zinno e i suoi Misteri”, relatore dott.ssa Noemi Paduano

a cura della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali

Museo dei Misteri – ore 18.00

Ti racconto un libro 2022: Il cinema di Truffaut – incontro con Paola Malaga

a cura dell’Unione Lettori Italiani Campobasso

Sala Cinema Alphaville – ore 18.30

Giovedì 9

Progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare Truck tour – Banca del Cuore 2022

a cura di Fondazione “Per il tuo cuore”

Corso Vittorio Emanuele II – dalle ore 9.00 alle 19.00

Presentazione del romanzo “Ho visto i Lupi volare” di Giovanni Di Tota

Piazzetta Palombo – ore 18.00

Ti racconto un libro 2022: Le madri non dormono mai – incontro con Lorenzo Marone

a cura dell’Unione Lettori Italiani Campobasso

Sala della Costituzione – ore 18.30

Spettacolo “I musicanti di Brema”

a cura della Coop. Soc. “Ricerca e progetto” e delle Guardie Ambientali Campobasso

Villaggio turistico Bosco Faiete – ore 18.30

Venerdì 10

Progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare Truck tour – Banca del Cuore 2022

a cura di Fondazione “Per il tuo cuore”

Corso Vittorio Emanuele II – dalle ore 9.00 alle 19.00

SPONC – Sport non convenzionale per tutti

a cura del Centro Universitario Sportivo Italiano

Campo Polivalente di Giurisprudenza – ore 20.00

Sabato 11

Progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare Truck tour – Banca del Cuore 2022

a cura di Fondazione “Per il tuo cuore”

Corso Vittorio Emanuele II – dalle ore 9.00 alle 19.00

Lunedì 13

Apertura della Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea

Casa della Scuola

Orari di apertura: dal martedì al venerdì: 17.00 – 19.00; sabato: 9.00 – 13.00 / 15.30 – 19.30

Identità Molisana: presentazione della mostra e del progetto

a cura di Marzia Lamelza

Piazzetta Palombo – ore 18.00. Tour guidato della mostra: ore 19.00

Solennità di Sant’Antonio: Solenne Celebrazione eucaristica

A seguire Processione del Santo per le strade del quartiere

Chiesa di Sant’Antonio di Padova – ore 18.00

Martedì 14

Identità Molisana: mostra

a cura di Marzia Lamelza

Piazzetta Palombo – ore 10.00 – 13.00 / 16.00 – 21.00. Tour guidato della mostra: ore 17.00 e 19.00

Identità Molisana: Laboratorio ludico didattico su disegno e arte per bambini dai 4 ai 6 anni

a cura di Marzia Lamelza

Piazzetta Palombo – ore 17.00

La luna e il castello

a cura di ActionAid Molise

Castello Monforte – ore 17.30

Mercoledì 15

Identità Molisana: mostra – presentazione di una nuova illustrazione

a cura di Marzia Lamelza

Piazzetta Palombo – ore 10.00 – 13.00 / 16.00 – 21.00. Tour guidato della mostra: ore 17.00 e 19.00

Molise Foto incontri fotografici: Collettiva di fotografi molisani

a cura dell’Associazione “Il Cavaliere di San Biase”

Opere esposte in ristoranti e locali del centro città dalle ore 18.30 alle 20.00 (fino al 2 luglio)

Giovedì 16

Identità Molisana: mostra

a cura di Marzia Lamelza

Piazzetta Palombo – ore 10.00 – 13.00 / 16.00 – 21.00. Tour guidato della mostra: ore 17.00 e 19.00

Identità Molisana: Laboratorio ludico didattico su luoghi e tradizioni per bambini dai 7 ai 12 anni

a cura di Marzia Lamelza

Piazzetta Palombo – ore 17.00

ildiavolodeimisteri – Evento di promozione turistica

a cura di ARES

Corso Vittorio Emanuele II n.55 – inaugurazione ore 18.30 (fino al 19 giugno)

La Città dei Misteri: tra borghi e tradizioni – appuntamento di promozione e marketing territoriale

Corso Vittorio Emanuele II – inaugurazione ore 19.00

La Città dei Misteri: mostra mercato dei prodotti tipici molisani

Corso Vittorio Emanuele II – inaugurazione ore 19.00

Mercatino di Corpus Domini

a cura di AS.E.C. Confesercenti di Campobasso

Corso Vittorio Emanuele II – apertura ore 19.00

Tradizionale fiera del Corpus Domini

Area fieristica ex stadio Romagnoli – apertura ore 19.00

Concerto di Christian Di Fiore & Sinfonia Ensemble – “La Zampogna fra Tradizione e Modernità”

Area spettacoli di Piazza della Vittoria – ore 21.00

Venerdì 17

Teatro Nazionale dei Burattini “Adriano Ferraiolo”

Piazza Vittorio Emanuele II (fino al 21 giugno)

Identità Molisana: mostra – presentazione di una nuova illustrazione

a cura di Marzia Lamelza

Piazzetta Palombo – ore 10.00 – 13.00 / 16.00 – 21.00. Tour guidato della mostra: ore 11.00, 17.00 e 19.00

SPONC – Sport non convenzionale per tutti

a cura del Centro Universitario Sportivo Italiano

Campo Polivalente di Giurisprudenza – ore 15.30

Mostra fotografica “Passo dopo passo, il mio cammino verso Santiago de Compostela”

a cura di Paolo Cardone

Circolo Sannitico – Apertura dalle 16.00 alle 19.30 (fino al 28 giugno)

ildiavolodeimisteri: Il Narratografo racconta “La forgia pe li Misterii”

a cura di ARES

Corso Vittorio Emanuele II n.55 – ore 18.30

La Città dei Misteri: tra borghi e tradizioni – appuntamento di promozione e marketing territoriale

Corso Vittorio Emanuele II – tutto il giorno

La Città dei Misteri: mostra mercato dei prodotti tipici molisani

Corso Vittorio Emanuele II – tutto il giorno

Mercatino di Corpus Domini

a cura di AS.E.C. Confesercenti di Campobasso

Corso Vittorio Emanuele II – tutto il giorno

Tradizionale fiera del Corpus Domini

Area fieristica ex stadio Romagnoli – tutto il giorno

Orchestraccia in concerto

Area spettacoli di Piazza della Vittoria – ore 21.30

Sabato 18

Identità Molisana: mostra

a cura di Marzia Lamelza

Piazzetta Palombo – ore 10.00 – 13.00 / 16.00 – 21.00. Tour guidato della mostra: ore 11.00, 17.00 e 19.00

Gara individuale nazionale di bocce “Trofeo Corpus Domini”

a cura di ASD Bocciofila Molise – FIB Molise

Villa De Capoa – ore 14.00

Giornate Europee dell’Archeologia: Archeologi per un pomeriggio – Laboratorio pratico di scoperta della ceramica romana e osservazione guidata al microscopio di reperti nelle vetrine.

Museo Sannitico – dalle ore 15.00 alle 21.00 (prenotazioni al 0874 412265)

ildiavolodeimisteri: Il Narratografo racconta “La forgia pe li Misterii”

a cura di ARES

Corso Vittorio Emanuele II n.55 – ore 17.30

ildiavolodeimisteri – Evento di promozione turistica

a cura di ARES

Visite guidate della città su prenotazione

Corso Vittorio Emanuele II n.55

Identità Molisana: Live painting

a cura di Marzia Lamelza

Piazzetta Palombo – ore 18.00

La Città dei Misteri: tra borghi e tradizioni – appuntamento di promozione e marketing territoriale

Corso Vittorio Emanuele II – tutto il giorno

La Città dei Misteri: mostra mercato dei prodotti tipici molisani

Corso Vittorio Emanuele II – tutto il giorno

Mercatino di Corpus Domini

a cura di AS.E.C. Confesercenti di Campobasso

Corso Vittorio Emanuele II – tutto il giorno

Tradizionale fiera del Corpus Domini

Area fieristica ex stadio Romagnoli – tutto il giorno

Concerto di Andry The Hitmaker

Area spettacoli di Piazza della Vittoria – ore 21.30

Concerto di Mario Biondi

Area spettacoli di Selvapiana – ore 21.30 (prenotazioni su ciaotickets.com)

Domenica 19

Sfilata dei Misteri

a cura dell’Associazione Misteri e Tradizioni

ore 10.00 – Benedizione dei Misteri in Piazza Vittorio Emanuele II: ore 13.00

Annullo filatelico speciale in occasione della Sagra dei Misteri

a cura dell’Associazione Culturale Filatelica Molisana ODV

Porticato di Palazzo San Giorgio – dalle ore 8.30 alle 13.30

Concorso fotografico “I Misteri”

a cura dell’Associazione Culturale Fotografica Sei Torri – T.Brasiliano

Identità Molisana: mostra

a cura di Marzia Lamelza

Piazzetta Palombo – 16.00 – 21.00. Tour guidato della mostra: ore 17.00 e 19.00

Identità Molisana: Campobasso in sketch – passeggiata con laboratorio di disegno

a cura di Marzia Lamelza

Piazzetta Palombo – ore 17.00

Processione del Santissimo Sacramento

si svolgerà nelle vie del centro città nel pomeriggio

ildiavolodeimisteri – Evento di promozione turistica

a cura di ARES

Visite guidate della città su prenotazione

Corso Vittorio Emanuele II n.55

Concerto Brass ensemble e percussioni

a cura del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso

Castello Monforte – ore 18.30

La Città dei Misteri: tra borghi e tradizioni – appuntamento di promozione e marketing territoriale

Corso Vittorio Emanuele II – tutto il giorno

La Città dei Misteri: mostra mercato dei prodotti tipici molisani

Corso Vittorio Emanuele II – tutto il giorno

Mercatino di Corpus Domini

a cura di AS.E.C. Confesercenti di Campobasso

Corso Vittorio Emanuele II – tutto il giorno

Tradizionale fiera del Corpus Domini

Area fieristica ex stadio Romagnoli – tutto il giorno

Concerto di Joe Barbieri

Area spettacoli di Piazza della Vittoria – ore 21.30

Concerto dei Litfiba

Area spettacoli di Selvapiana – ore 21.30 (prenotazioni su ciaotickets.com)

Lunedì 20

Jazz al Castello

a cura del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso

Castello Monforte – dalle ore 10.00 alle 23.00

Giornata mondiale del rifugiato: stand gastronomici

a cura di ASSEL

Piazzetta Palombo – dalle ore 10.00 alle 24.00

Martedì 21

Celebrazione della XXVIII edizione della Festa della Musica. No stop di musica

a cura del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso

Castello Monforte – dalle ore 10.00 alle 21.00

Mercoledì 22

Ti racconto un libro 2022: Il tuffatore – incontro con Elena Stancanelli

a cura dell’Unione Lettori Italiani Campobasso

Sala della Costituzione – ore 18.30

Giovedì 23

Saggio spettacolo di ragazzi e bambini

a cura dell’Associazione cultura ACT

Piazzetta Palombo, ore 18.00

Venerdì 24

SPONC – Sport non convenzionale per tutti

a cura del Centro Universitario Sportivo Italiano

Campo Polivalente di Giurisprudenza – ore 15.30

Sabato 25

Saggio spettacolo

a cura dell’Associazione cultura ACT

Piazzetta Palombo, ore 18.00

Domenica 26

XVII Raduno Nazionale CLUB 500

a cura del Club 500 Campobasso

Corso Vittorio Emanuele II – dalle ore 8.00 al 12.00

BORG TO BORG – II edizione

a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Eno-Bike Molise

Piazza Vittorio Emanuele II – ore 9.30

Campobasso in fiera

a cura di AS.E.C. Confesercenti di Campobasso

Parcheggio Stadio Selvapiana – ore 10.00

Martedì 28

Laboratorio per bambini, famiglie e insegnanti “Fare per conoscere – costruzione burattini” con Serena Abagnato

a cura dell’Associazione culturale Risguardi

Circolo Sannitico – ore 17.00

Ti racconto un libro 2022: Fronte Ucraina. Dentro la guerra che minaccia l’Europa – incontro con Francesco Battistini

a cura dell’Unione Lettori Italiani Campobasso

Sala della Costituzione – ore 18.30

Mercoledì 29

Incontro con Elisabetta Garilli: “Musica per incontrarsi”: presentazione musicale della collana “Musica disegnata e un po’ strampalata” di Carthusia.

a cura dell’Associazione culturale Risguardi

Teatro Savoia – ore 11.00

Spettacolo per famiglie: “30 minuti con: un pianoforte, un cane, una pulce e una bambina” con Enrica Compri

a cura dell’Associazione culturale Risguardi

Teatro Savoia – ore 18.30

Giovedì 30

Tavola rotonda “Salviamo le note, salviamo le parole”; intervengono Emanuela Bussolati, Donatella Trotta e Elisabetta Garilli

a cura dell’Associazione culturale Risguardi

Circolo Sannitico – ore 10.00

Ti racconto un libro 2022: La promessa di Ekaterina – incontro con Marialuisa Bianchi

a cura dell’Unione Lettori Italiani Campobasso

Sala della Costituzione – ore 18.30

Spettacolo per famiglie “Tinotino Tinotina Tinotintintin” con Elisabetta Garilli, Emanuela Bussolati e il Garilli Sound Project

a cura dell’Associazione culturale Risguardi

Teatro Savoia – ore 21.00

Venerdì 1 LUGLIO

Molise Foto incontri fotografici: Lezione di fotografia con Fausto Podavini – Estetica e contenuto nel reportage sociale

a cura dell’Associazione “Il Cavaliere di San Biase”

Spazio Sfuso, Piazza Pepe n. 42 – ore 17.00 (partecipazione gratuita previa prenotazione a cavalieredisanbiase@gmail.com)

Molise Foto incontri fotografici: Incontro con Stefano Schirato

a cura dell’Associazione “Il Cavaliere di San Biase”

Piazzetta Japoce – ore 21.00

Sabato 2 LUGLIO

Molise Foto incontri fotografici: Lettura Portfolio con Fausto Podavini e Stefano Schirato

a cura dell’Associazione “Il Cavaliere di San Biase”

Fondaco della Farina – ore 9.30 (partecipazione gratuita previa prenotazione a cavalieredisanbiase@gmail.com)