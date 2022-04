Si allontanano all’uscita di scuola e vengono ritrovate in spiaggia, paura per due bimbe

L’episodio a Termoli. Immediate le ricerche delle forze dell’ordine. Le due piccole si erano perse nella confusione generale

Si sono allontanate dalle mamme nella confusione generale dall’uscita da scuola e camminando sono arrivate sul lungomare. Paura nel primo pomeriggio di oggi, 7 aprile, per due bambine. Le piccole, stando a quanto si apprende, erano state riconsegnate alle rispettive mamme ma mentre stavano giocando in piazza si sono allontanate. Attimi di panico che sono seguite alla ricerca delle bimbe da parte delle forze dell’ordine. Le due piccole sono state ritrovate poco dopo sul lungomare nord intente a giocare in spiaggia.