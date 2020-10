Si allontana da un centro di accoglienza in Molise, beccato a spacciare nella Capitale

Operazione della Polizia: a finire in manette un 24enne

È finito in manette un tunisino di 24 anni sorpreso a spacciare nella Capitale, per la precisione a San Lorenzo, noto anche per essere il “quartiere della movida”. Per il giovane, arrestato nelle scorse ore, era scattata una nota di rintraccio dopo essersi allontanato da una struttura d’accoglienza del Molise. Lo spacciatore (aveva con se diverse dosi di hashish) è stato sorpreso dagli agenti proprio dopo aver ceduto la droga a uno studente. Entrambi, dopo aver visto la polizia, hanno tentato la fuga. Il consumatore riesce a far perdere le proprie tracce mentre lo spacciatore, arrestato poco dopo, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.