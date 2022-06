Si allontana da scuola con una bambina che non è sua figlia: interviene la Polizia

È dovuta intervenire la Polizia per placare gli animi nel quartiere di Difesa Grande a Termoli dopo che una donna avrebbe cercato di allontanarsi da scuola con una bambina scambiandola per la figlia.

Alla donna, con evidenti problemi psichici, era stato tolto l’affidamento dei figli. La donna si sarebbe recata davanti la scuola proprio per incontrare la figlia. I genitori degli altri bambini vedendo quanto stava accadendo avrebbero messo in fuga la donna che sarebbe scappata rifugiandosi in chiesa. Immediatamente è scattata la chiamata alle forze dell’ordine.

Gli agenti di Polizia sono intervenuti e hanno portato la donna al commissariato di Termoli.