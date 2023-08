Si allontana da casa alloggio, scomparsa 13enne

L’episodio a Pescolanciano. Attivate le ricerche. A Isernia l’ultimo avvistamento

Una ragazza di 13 anni, ospite della casa alloggio per minori di Pescolanciano, si è allontanata dalla struttura senza farvi rientro e facendo perdere le sue tracce. L’allontanamento si sarebbe registrato nella serata di ieri e questa mattina ancora non c’erano notizie del suo ritrovamento. Sindaco e Carabinieri sono stati avvertiti dell’episodio ed è in corso l’attivazione del piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. Stando a prime informazioni, la giovane, originaria di altra regione, sarebbe stata avvistata l’ultima volta a Isernia, non lontana dalla stazione ferroviaria. Non sarebbe la prima volta che si rende protagonista di episodi di allontanamento, avvenuti anche in strutture dove era precedentemente ospite. Si cerca tra le conoscenze ma anche tra possibili mete della ragazza.