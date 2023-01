Si allontana da casa, 78enne ritrovato dopo una notte di ricerche

E’ stato rintracciato e trasferito in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli, il 78enne che aveva fatto perdere le sue tracce nella serata di ieri, 21 gennaio, in via Tevere a Termoli. Sono state ore di apprensione per i familiari dell’anziano che vive con la figlia nel quartiere di San Pietro. Viste le sue condizioni amici e parenti si erano subito allarmati e si erano rivolti agli agenti del Commissariato. Dopo quattro ore di ricerche un amico di famiglia aveva avvistato un altro anziano, che pure si era allontanato da casa, e solo nella tarda mattinata di oggi, 22 gennaio, il 78enne è stato trovato e trasferito in pronto soccorso da un’ambulanza del 118 Molise per accertamenti. Le sue condizioni sarebbero buone.