Si allontana da casa, 52enne trovato senza vita nel bosco

L’episodio nel territorio di Isernia. L’uomo aveva fatto perdere le sue tracce da ieri, giorno di Ferragosto

Tragica scoperta questa mattina in una zona boschiva del territorio di Isernia, precisamente in località Colle Cioffi. Un uomo di 52 anni di origini albanesi, di cui si erano perse le tracce da ieri, giorno di Ferragosto, è stato ritrovato privo di vita. Il corpo è stato individuato dalle squadre di ricercatori che si erano attivate dopo la segnalazione di scomparsa. L’uomo. infatti, si era allontanato da casa senza farvi ritorno e senza che si riuscisse più ad entrare in contatto con lui. I medici del 118 accorsi sul posto questa mattina hanno solo confermato quello che già si temeva, il 52enne era ormai deceduto. Circa le cause, i Carabinieri ipotizzano il gesto volontario. Epilogo sconfortante per quella che doveva essere una giornata di festa.