Si allontana all’uscita da scuola, premiati gli agenti e il personale Trenitalia che l’hanno trovata

All’uscita da scuola si era allontanata facendo perdere le proprie tracce lo scorso 5 novembre. La famiglia, fortemente allarmata, si era rivolta alla Polizia. Immediate erano scattate le indagini per riuscire a ritrovare la giovane, una minorenne. Sforzi che sono stati premiati perché, grazie alla sinergia tra il personale della Questura di Campobasso ed alcuni operatori di Trenitalia in servizio a Venafro, la ragazza è stata rintracciata, accompagnata nel capoluogo e riaffidata alla famiglia.

Oggi il Questore di Campobasso Vito Montaruli negli Uffici della Questura ha consegnato tre riconoscimenti a due giovani donne operatori di Trenitalia, per ringraziarle della loro attiva ed efficace collaborazione con le Forze dell’Ordine e per sottolineare le loro doti di prontezza, senso civico ed altruismo.

L’episodio rinsalda la già profonda collaborazione tra Trenitalia e la Polizia di Stato che è stata messa in luce nuovamente in questo episodio.