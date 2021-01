Si allarga il focolaio a Ripa, interessati i bar. Il sindaco chiude le scuole

Il contagio inizia ad assumere dimensioni preoccupanti a Ripalimosani dove solo oggi, martedì 12 gennaio, sono stati riscontrati altri 13 casi di positività al Covid. Il focolaio è quello che ha interessato una comitiva di ragazzi che si sarebbe incontrata per un saluto il 30 dicembre scorso. Da lì sarebbe partito il contagio che si è poi esteso ai conviventi dei giovani e si sarebbe propagato anche all’interno di un bar del paese. I bar sono interessati e ora sono chiusi. Due perché ci sono persone in isolamento e un altro perché il personale domani dovrà effettuare i tamponi. Non è interessata la casa di riposo dove sono stati effettuati i vaccini in cui restano solo 2 positivi (un’operatrice e un ospite).

Intanto il sindaco Marco Giampaolo ha annunciato che domani emanerà un decreto di chiusura delle scuole. “Sono state aperte fino ad oggi – ha detto al Quotidiano – e al momento non risultano collegamenti tra i positivi e le scuole. Tuttavia, a scopo meramente precauzionale, domani, mercoledì 13 gennaio, emanerò un’ordinanza do chiusura. Quando saranno effettuati i tamponi a tutti gli interessati e sperando che siano negativi, potremo riaprirle in sicurezza”.