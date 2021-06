Si allarga il contagio alla rsa di Montenero: più di 20 i positivi

Dal primo screening non si tratterebbe di variante Delta. I positivi per ora sarebbero tutti asintomatici

Sarebbe salito a 22 il numero degli ospiti della casa di riposo Villa Santa Maria di Montenero di Bisaccia risultati positivi al Covid. Secondo quanto emerso dallo screening iniziale non sarebbe stata riscontrata la presenza della variante Delta tra i positivi della rsa. La buona notizia è che i positivi, così come tutti gli ospiti della casa di riposo, erano stati tutti vaccinati e per sarebbero asintomatici. Il focolaio sarebbe partito da un operatore socio sanitario proveniente dall’Abruzzo. Intanto si sta procedendo a ricostruire la catena dei contatti poiché dall’ 8 maggio erano state aperte le rsa alle visite dei parenti.