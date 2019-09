Si allaccia abusivamente alla rete idrica comunale, beccato un 70enne

Colletorto, avviati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Mele una serie di controlli per scovare presunte irregolarità

Una discrepanza di quasi 100mila euro tra la bolletta inviata da Molise Acque e quanto viene versato dai cittadini e la necessità di “vederci chiaro” rispetto a un sospetto che, almeno in un caso al momento, si è trasformato in realtà. L’amministrazione comunale di Colletorto ha deciso di dichiarare guerra ai “furbetti”. A tutti coloro, cioè, che nel caso specifico hanno deciso di allacciarsi alla rete idrica pubblica senza, di fatto, passare per il proprio contatore. Si chiama “Acque Pulite” e sono i controlli che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Mele ha deciso di avviare per scovare eventuali situazioni di illegalità sul territorio cittadino. I tecnici del Comune al momento hanno scovato una discordanza tra l’acqua che gli utenti pagano regolarmente e quella che si trova nei controlli di Molise Acque. E così sono stati avviati i controlli da parte dell’amministrazione comunale che hanno portato a scovare un furbetto. L’uomo, 70 anni, originario di Colletorto ma residente all’estero usufruiva dell’acqua senza che questa passasse attraverso il contatore e quindi senza essere pagata direttamente all’ente gestore della preziosa risorsa. Di fatto si tratta di un reato penale, che rientra nel reato di “allaccio abusivo di acqua”. L’uomo è stato scovato e denunciato ai carabinieri della locale stazione. I controlli dell’amministrazione comunale, invece, continueranno nell’ottica di una continua verifica delle eventuali irregolarità che riguardano il territorio cittadino.