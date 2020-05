Sì alla ripartenza, ma con prudenza. L’invito del sindaco (video)

Roberto Quercio, giovane sindaco di Toro che in qualche modo in questi giorni si sta rivolgendo ai cittadini del paese che è tornato a brulicare di persone.

Chiamiamolo confinamento o lock down ma è sempre un punto di passaggio. Questo lo sappiamo e il Sindaco ha avuto modo di lanciare un appello: tornare alla normalità è un’esigenza ma non dovrebbe diventare una imposizione.

Con il primo cittadino abbiamo parlato di come passare indenni attraverso questa delicatissima fase. Vogliamo ricordare infatti che Toro è uno di quei Comuni del Molise che ha fatto registrare un numero bassissimo di contagi tanto che attualmente secondo l’Asrem ci sarebbe un solo caso positivo fra l’altro costantemente monitorato in quanto la persona interessata è seria e consapevole ed è stato sempre in isolamento. Sotto la lente la questione delle mascherine, del distanziamento sociale e dell’importanza di evitare il contagio, soprattutto durante la frequentazione dei luoghi pubblici.