Sì alla donazione degli organi, volontari Aido al Cardarelli

Una rappresentanza dell’associazione ha incontrato gli utenti dell’ospedale campobassano per sensibilizzare la popolazione al tema

Oggi in tutta Italia si festeggia la giornata del ‘SI’: sì alla donazione degli organi, sì alla vita.

Momento di attenzione alla tematica della donazione degli organi in tutte le principali città del Paese. Una presenza dei volontari Aido è destinata a sensibilizzare la popolazione al tema della donazione degli organi

Anche a Campobasso, presso l’ospedale Cardarelli, i volontari sono stati presenti per dare informazioni alla popolazione.

Un impegno civico importante ed un senso di solidarietà alto.