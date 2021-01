Sì al regolamento di vigilanza sulla Sea: il consiglio vota compatto. Ma è scontro sugli “Orti Sociali”

Punti di contatto e momenti di tensione. Maggioranza e opposizioni inaugurano l’anno con una prima assise comunale che ha offerto riflessioni collegiali, ma anche una ormai acclarata divisione laddove il dibattito si sposta su ‘aiuti’ e proposte di rilancio per il commercio locale. Andando con ordine, la piena convergenza, neanche troppo scontata, è emersa sulla mozione presentata dagli esponenti di minoranza Esposito, Colagiovanni e Fasolino relativa all’attuazione del regolamento di vigilanza sulle attività Sea. Gli esponenti firmatari lamentavano una scarsa applicazione dello stesso, considerato “elemento imprescindibile di trasparenza”.

Il consiglio – con 31 favorevoli e la maggioranza 5 Stelle al completo – ha accolto le istanze di FI e Popolari. L’assessore Cretella lo ha definito “richiamo ordinario”, assicurando che presto in commissione ci sarà un “report da parte della stessa Sea sulle attività svolte”. Soddisfatto il consigliere di Forza Italia Esposito. “La pubblica amministrazione – ha dichiarato – deve essere garantita da regole certe, accolte dall’assise. D’ora in poi saremo ancora più vigili e garantisti”.

Dibattito acceso e posizioni distanti, invece, sull’ordine del giorno presentato da Esposito e Colagiovanni. I due consiglieri chiedevano l’istituzione in tempi brevi di “Orti Sociali” in diversi quartieri della città, coinvolgendo le organizzazioni e procedendo con la realizzazione di un “Banco Sociale” presso il mercato coperto di via Benedetto Croce. Le finalità: mettere in vendita i prodotti eccedenti il bisogno interno al circuito degli orti, con l’utilizzo dei fondi degli introiti per far fronte alle necessità dei nuclei familiari meritevoli di maggiore sostegno.

La proposta – definita “confusionaria” – non ha convinto la maggioranza: secondo i consiglieri pentastellati esistono già delle misure in atto e altre su cui è in corso uno studio approfondito. Il secco no, con bocciatura sonora (6 favorevoli, 18 contrari, 1 astenuto) non è piaciuto all’ex assessore e consigliere Popolari Salvatore Colagiovanni. “Prendiamo atto – ha spiegato nella dichiarazione di voto – del volere di questa amministrazione. Non c’è regolamento che impedisce l’inserimento di un banco sociale al mercato coperto, così come va precisato che l’orto sociale non è assolutamente una forma di concorrenza verso alcuno. Noi facciamo delle proposte chiare, spesso e volentieri di buon senso – ha concluso – ma ci vengono rispedite al mittente senza una ragione chiara”. L.L.