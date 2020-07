Si aggrava il bilancio dell’incidente sulla SS 17, muore un anziano

Non ce l’ha fatta l’uomo di 83 anni che era a bordo della Fiat 500 che nel pomeriggio di oggi è rimasto coinvolto assieme ad altre tre persone, fra le quali anche la figlia. L’incidente stradale si è verificato intorno alle 16.30, lungo la Strada Statale 17 al chilometro 209.600, nei pressi del bivio di San Polo Matese. L’auto per cause che sono in corso di accertamento, è uscita fuori strada, finendo in una proprietà privata. Si è trattato di un incidente senza il coinvolgimento di altre autovetture e ora bisogna capire le ragioni per le quali il conducente abbia perso il controllo del veicolo.