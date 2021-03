Si accende la protesta dei commercianti in Comune a Termoli: “O riaprono tutti o nessuno”

Si sono dati appuntamento al comune di Termoli per avere un incontro con il sindaco Francesco Roberti. Sono i commercianti termolesi che oggi, 23 marzo stanno facendo sentire il loro grido di protesta. “O Riaprono tutti o nessuno”. E’ questo il motto che accumuna i commercianti chiusi ormai all’incirca da due mesi. “Vogliamo capire come mai siamo ancora chiusi mentre sono stati riaperti barbieri, parrucchieri e centri estetici”. Una decisione, quest’ultima, che ai commercianti non è piaciuta. “Perché Termoli ancora in zona rossa? Perchè non ci fate lavorare?”. Queste sono le domande che, si spera, troveranno risposte concrete.

