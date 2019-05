Si accascia a terra e muore, vani i tentativi dei soccorsi

Intervento di Polizia e sanitari del 118 questa mattina in via Vico dove, intorno alle 10, un uomo di circa 75 anni è stato probabilmente colto da un malore e si è accasciato a terra. Purtroppo non c’è stato nulla da fare anche se, passando proprio in quel momento, un passante avrebbe assistito alla scena ed immediatamente chiamato i soccorsi. Toccherà ora ai sanitari cercare di sapire cosa sia realmente accaduto.