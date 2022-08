“Sì a Lotito, se compra e rilancia il Campobasso calcio”

Immediate le reazioni e i commenti, dopo l’indiscrezione di Repubblica sull’offerta del seggio al maggioritario del Senato a Claudio Lotito, presidente della Lazio. A Lotito la candidatura sarebbe stata offerta da Tajani in nome di Forza Italia. Già nel 2018 Lotito fu candidato in Campania per Forza Italia al Senato e subito dopo comprò la Salernitana, portandola in Serie A. Potrebbe riaprirsi lo stesso scenario anche in Molise, dove Lotito potrebbe intervenire per comprare e rilanciare il Campobasso. Questo l’auspicio di tanti tifosi del Lupo che già si sono scatenati sui Social. Alla fine quella di Lotito potrebbe anche essere una candidatura “gradita”, vedremo.