Show dei tifosi del lupo sul volo Ryanair per Palermo: comunque vada al Barbera, il Campobasso ha già vinto

Alle 18 di oggi, mercoledì 29 settembre, il big match del Barbera tra Palermo e Campobasso. Una sfida dal sapore antico e dal fascino particolare. E i rossoblù, anche questa volta, anche a centinaia di chilometri di distanza, non saranno soli. Con loro 150 tifosi del lupo: i biglietti disponibili sono stati tutti venduti. I molisani hanno raggiunto con ogni mezzo il capoluogo siciliano ed un gruppetto di tifosi ha utilizzato l’areo. Sul volo Ryanair che viaggiava in direzione Palermo i campobassani hanno dato spettacolo, intonando, anche sopra le nuvole, i cori da stadio. Un momento goliardico e certamente simpatico, anche se un’assistente di volo, ha “minacciato” (come si sente nel video in alto) di chiamare l’autorità, tra l’ovvia ilarità dei presenti. I quali hanno apprezzato il siparietto dei molisani sull’aereo.

Una volta atterrati tutti di corsa al Barbera per il big match delle 18, valevole per la sesta giornata del girone C della serie C. L’ultimo incontro sul campo dei rosa risale al 2000 ed è stato valido per un match di Coppa Italia di Serie C che ha poi visto il passaggio del turno del Palermo. Poi due pareggi nel 1982/83 e 1985/86 e due vittorie rosa nel 1983/84 e 1988/89.

I rossoblù non hanno mai vinto in terra siciliana, ma comunque vada questa sera al Barbera, il Campobasso, con questi tifosi al seguito, ha già vinto la sua partita.