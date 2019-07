Shopping online e dintorni: come orientarsi

Secondo recenti studi accademici in ambito sociologico, una delle peculiarità del contemporaneo mondo globalizzato è la gioia che l’individuo prova nel poter esaudire nell’immediatezza i propri desideri più venali.

Da qualche anno è in infatti possibile fare acquisti online e ricevere quanto desiderato comodamente a casa propria, ciò che è ancora in continuo miglioramento è sia la velocità d’evasione dell’ordine con relativa consegna sia la fase di “post vendita”,sempre più accurata.

Agli albori dello shopping online ci fu, sostanzialmente agli esordi di Internet per il grande pubblico ben 25 anni fa, una catena statunitense che vendeva pizze a domicilio. Nessuno poteva prevedere che da quel momento la catena Texana potesse avere una tale diffusione, riuscendo per mezzo del web, a diffondere lapropria pizza in modo capillare su quasi tutto il pianeta.

Molte altre aziende seguirono in breve tempo il suo esempio dando vita ad un numero sempre crescente di e-commerce in svariati settori, dall’elettronica all’abbigliamento, dai cosmetici ai libri ed al gioco online.

Venendo ai giorni nostri, nel 2018 sono state ben 2 miliardi le persone che hanno effettuato almeno un acquisto sul web reputandolo un grande vantaggio in termini di tempo, denaro ed assistenza ricevuta.

Effettivamente i vantaggi dello shopping on-line sono molteplici.

Certamente riscontriamo una scelta pressoché illimitata: mentre in un negozio tradizionale la merce è limitata a certe marche o tagliee ad esigenze di stoccaggio fisico, su internet è sufficiente inserire nel motore di ricerca il capo d’abbigliamento desiderato chesubito appaiono migliaia di siti in cui è possibile trovare infinite variabili della stessa tipologia di capo ricercato.

Altro grande vantaggio è sicuramente il prezzo: non esiste giorno in cui non si possano trovare promozioni e offerte davvero convenienti ed economiche, in tutte le categorie merceologiche. Un ulteriore vantaggio non indifferente è la disponibilità di “customer care” che offrono ormai assistenza di altissimo livello garantendo, ad esempio, massima velocità ed efficienza nel caso si avesse bisogno di dover effettuare un reso in quanto la merce acquistata non fosse conforme alle aspettative del cliente.

In ultimo ma non meno importante, la velocità di consegna della merce, recapitata in pochissimi giorni direttamente a casa propria.

Ma ogni rosa si sa ha le proprie spine e anche lo shopping online non è esente da controindicazioni.

I principali “contro” del fare shopping online sono prevalentemente legati al grado di affidabilità del sito dal quale si sta acquistando. Comprare merce da un sito poco affidabile potrebbe non garantire ad esempio che la descrizione della merce sia esattamente conforme a quanto verrà recapitato al proprio domicilio. Se la stessa azienda avesse poi un “customer care” poco efficiente la strada per giungere ad una soddisfazione da parte del cliente potrebbe risultare alquanto tortuosa.

Altro aspetto da non sottovalutare assolutamente è il grado di sicurezza legato alle forma di pagamento utilizzata. Affidarsi a siti web poco conosciuti e con prezzi eccessivamente stracciati potrebbe alzare notevolmente il grado di rischio legato alla transazione economica. In questi casi è sempre meglio avvalersi di e-wallet (tipo Paypal) che fanno da intermediario fra la propria carta di credito ed il sito in questione anziché fornire direttamente i dati della propria carta.

Se si vuole essere certi al 100% di non incappare in brutte sorprese serve affidarsi a siti web certificati che operano con regolare licenza.

Abbiamo il piacere di poterne parlare con il CEO di Casino21 che opera attraverso la concessione GAD 15099 nell’ambito dell’intrattenimento online: “il nostro brand si affaccia nel 2019 sul mercato italiano del gioco legale Aams attraverso il sito www.casino21.it ”.

“Per la nostra azienda la sicurezza e la soddisfazione del cliente sta al centro del progetto”, prosegue il manager, “il ruolo che vogliamo ritagliarci è quello di creatori di un sano luogo virtuale di spensieratezza, svago ed adrenalina. Siamo infatti un’azienda giovane e dinamica, formata da varie professionalità affinatesi con decennale esperienza nel mondo del gaming, decisa a stupire il mercato italiano con caratteristiche esclusive: Sicurezza e trasparenza, intrattenimento di alta qualità e vicinanza al cliente in ogni fase della propria esperienza con noi”.