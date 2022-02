Shopping online, cosa è cambiato con la pandemia

di Tommaso Giangiobbe

SHOPPING ONLINE

Il mercato online, “eCommerce”, negli ultimi anni ha subito un notevole incremento grazie alla continua evoluzione del mondo digitale; in particolare nel 2020, causa lockdown, in Italia, come nel resto del mondo, l’unico modo per effettuare acquisti di ogni tipo era tramite piattaforme online. Infatti nel solo 2020 il mercato online ha subito un incremento del 26% rispetto all’anno precedente, totalizzando un guadagno di quasi 60 miliardi di euro.

È un fenomeno che riguarda tutti, infatti in Italia sono circa 36 milioni le persone che utilizzano l’eCommerce per effettuare acquisti, dove il 67% di questi sono sopra i 14 anni di età.

Ma perché tutti acquistano online?

Questa crescita esponenziale è data dal fatto che comprare online è comodo e veloce: lo si può fare tranquillamente tramite un qualsiasi dispositivo, in qualunque momento, poiché basta qualche click e in pochi giorni il prodotto verrà consegnato a casa.

Molte delle volte risulta anche essere economico grazie alle innumerevoli offerte e promozioni che si trovano in rete.

Inoltre per chi abita in piccoli centri urbani lo shopping online è molto utile, in quanto in queste zone mancano molti store fisici o comunque risultano poco assortiti.

Il mercato online però oltre a rappresentare una risorsa importante per i consumatori e ad arricchire sempre di più i colossi dell’ eCommerce, mette in profonda crisi i piccoli commercianti che sono sempre meno frequentati.

Il concetto di shopping online è stato sdoganato nel corso degli anni, iniziato con Ebay e poi proseguito dai vari Amazon, Asos, Zalando ecc.

La prima della lista sempre Amazon, il colosso creato da Jeff Bezos inizialmente con l’idea di essere un piccolo marketplace di libri, ma poi diventata un’azienda multinazionale con guadagni che dal 1994 ad oggi superano i 350 miliardi di dollari incassati; numeri IMPRESSIONANTI.

Per qualsiasi tipo di necessità, basta rivolgersi ad Amazon: che riguardi l’abbigliamento, prodotti di elettronica, libri ecc.Il fenomeno dell’eCommerce ricopre un ruolo principale nella nostra quotidianità ed è sicuramente destinato a crescere ed evolversi.