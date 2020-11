Shock anafilattico, muore un 63enne di Bojano

Muore in seguito ad uno shock anafilattico: la tragedia è avvenuta nella giornata di giovedì 5 novembre a Bojano, dinanzi al poliambulatorio matesino. Qui, in condizioni già gravi, era giunto un 63enne del posto, molto conosciuto in città per la sua attività. Il commerciante, verosimilmente, è stato punto da un calabrone. Ad accompagnarlo presso il poliambulatorio è stato il figlio. La situazione è precipitata nel giro di pochissimi istanti e per il 63enne bojanese non c’è stato nulla da fare.