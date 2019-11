Shock a Termoli, bimbo di un anno trovato morto nella culla

REDAZIONE TERMOLI

Una notizia di quelle terribili che non si vorrebbero mai raccontare è quella accaduta alle prime luci dell’alba di oggi. Intorno alle 4 della notte appena trascorsa una chiamata al 118 Molise ha fatto partire l’ambulanza per una emergenza. A chiamarla sono stati i genitori del piccolo C.L. di solo un anno. I genitori lo avrebbero trovato privo di sensi nella culla. Una volta arrivati sul posto i medici hanno provato a fare il massaggio cardiaco. Una corsa folle in ospedale e il ricovero in Rianimazione dove il neonato sembrerebbe essere arrivato già morto. Sulla tragedia stanno indagando i Carabinieri di Termoli che dopo aver ascoltato i genitori del neonato hanno portato le carte in Procura dove è stato aperto un fascicolo sull’accaduto. Probabilmente sul corpicino del bambino che attualmente si trova presso l’obitorio del San Timoteo di Termoli verrà disposta l’autopsia. Non è chiaro, infatti, se si possa trattare di sindrome della morte in culla.