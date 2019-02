Shock a Genzano, bimba picchiata dal compagno della madre: arrestato campobassano

Una storia che mette i brividi e di cui mai vorremmo sentire. Ancor più se le vittime sono bambini. É accaduto a Genzano di Roma ieri, mercoledì 13 febbraio, quando una bambina di soli 22 mesi è stata portata al Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli e poi al Bambin Gesù con evidenti segni di percosse. E mentre la bimba lotta tra vita e la morte il compagno 25enne della madre, originario di Campobasso, è stato arrestato per tentato omicidio e maltratamenti familiari.Si tratta di Federico Z., non nuovo ad episodi di maltrattamenti. Il giovane si sarebbe giustificato dicendo: «Non volevo farle del male». Queste le prime dichiarazioni che avrebbe rilasciato agli inquirenti, quale improbabile giustificazione al suo gesto.

In corso le indagini delle forze dell’ordine. La Polizia di Genzano è intervenuta insieme ai servizi sociali, che ora stanno vagliando la situazione per la sorellina gemella e per quella più grande di 5 anni.

Il giovane campobassano conviveva da qualche mese con la mamma della piccola, anche lei sembra con una storia difficile alle spalle, e in più occasioni lo stato delle bambine, spesso ammalate e logore, era stato segnalato come non idoneo. I due vivono in una casa nella zona di via San Carlino, da dove pare che spesso i vicini sentissero i pianti disperati delle bambine. La piccolina, infatti, ha una gemellina e un’altra sorella maggiore, delle quali si stanno valutando le condizioni per decidere il da farsi, visto che del caso se ne stanno occupando anche gli assistenti sociali.

FOTO CASTELLINO NOTIZIE