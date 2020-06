Sgarbi portato in spalla in Aula… con la musica dei Misteri, il video fa il giro del web

Le immagini di Vittorio Sgarbi espulso dalla Camera e portato via di peso dai commessi di Montecitorio hanno scatenato l’ironia degli utenti sui social. In molti hanno paragonato la scena a diverse opere d’arte. In Molise la scena è stata montata con il sottofondo del Mosé di Rossini, musica che accompagna la sfilata dei Misteri di Campobasso. E il video (in alto) è diventato subito virale sul web.

Sgarbi è stato portato via di peso fuori dall’Aula della Camera dopo che, espulso dalla presidente di turno Mara Carfagna, si era rifiutato di uscire e continuava a insultare la presidente e la deputata di FI Giusi Bartolozzi.

A innescare lo scontro, l’intervento di Sgarbi contro i magistrati – definiti “mafiosi” – e la richiesta di una commissione d’inchiesta “per la nuova Tangentopoli”. Parole che hanno suscitato reazioni di esponenti di vari gruppi, a cominciare, appunto, da Giusi Bartolozzi di Forza Italia. Da qui ulteriori attacchi da parte di Sgarbi, che hanno costretto Carfagna a richiedere l’espulsione dall’Aula.