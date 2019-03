Sfregiò Lucia Annibali con l’acido, la richiesta di perdono arriva dal Molise

LARINO

«Lucia perdonami. Perdona il mio gesto indegno e brutale e perdona me che lo fatto», così scrive Rubin Talaban, l’uomo che materialmente sfregiò con l’acido il viso di Lucia Annibali nel lontano 2013. Parole che provengono dal carcere di Larino, – e riportate dal CorSera e dalla Gazzetta di Parma – dove il 37enne albanese sta scontando una condanna a 12 anni. Una brutta storia di violenza quella che vide l’avvocatessa pescarese vittima di un gesto crudele da parte del suo ex fidanzato Luca Varani, riconosciuto come mandante e condannato a 20 anni.

«Ho provato a essere nei tuoi panni e non posso stare più di qualche secondo nei momenti di dolore e sofferenza causati da me». Scrive Rubin Taleban nella sua missiva indirizzata a Lucia e giunta presso lo studio del padre ad Urbino. «Che io sia maledetto per sempre (…) Vorrei abbracciarti e stringere le tue mani con le mie. Puoi essere la mia guida anche se il peccato lo porterò a vita (…) Non posso fare l’indifferente come se non c’è stato niente (…) Allungami la mano, Lucia, perché non sono un mostro, ma un grande errore. Se mi perdoni, mi aiuti».

Una richiesta di perdono accorata quella del 37enne che la donna non ha voluto lasciare inascoltata e alla quale ha risposto sempre sulle colonne del CorSera e riportata anche dalla Gazzetta di Parma: «Se davvero quello che scrive è verità se davvero oggi è consapevole di quello che ha fatto e non è più la sagoma scura che ho visto dentro casa mia, io lo posso anche perdonare. Ma quel perdono serve più a lui che a me. Deve fare i conti con quello che ha fatto come io convivo ogni giorno con quello che mi ha fatto, perdono o non perdono. Se tutto questo non è una carta da giocare per avere permessi o chiedere misure alternative, meglio per lui e il suo futuro. Ma io dico anche meglio per tutti noi, perché ogni detenuto recuperato è una garanzia di sicurezza per una società intera. Detto questo, non è che ora diventiamo amici o che io abbia intenzione di incontrarlo. Tra l’altro la sentenza prevede che, espiata la pena, lui torni nel suo Paese…».

Nonostante la condanna dei responsabili, a Lucia restano comunque i segni indelebili nel fisico e nell’anima di una ingiusta vicenda.