“Sfregiato” l’antico stemma di San Bernardino in via Ziccardi

CAMPOBASSO

Danneggiato l’antico stemma di San Bernardino posto su un muro lungo via Ziccardi. A denunciare l’accaduto l’Associazione Centro Storico Campobasso Onlus in un post su facebook: «Da alcuni giorni il monogramma è stato sfregiato. Qualcuno, non si sa perché, ha deciso di raschiare la pietra nelle parti in cui oggi appare più chiara.

E’ un fatto gravissimo che dimostra, ancora una volta, quanto poco rispetto ci sia per il patrimonio del nostro borgo». Hanno detto dall’Associazione. Queste tipologie di stemmi fanno parte della storia dei Cristogrammi e rappresentano combinazioni di lettere dell’alfabeto greco o latino, che formano un’abbreviazione del nome di Gesù. Sconosciuto, al momento, l’autore del gesto. Nei commenti al post c’è chi suggerisce di preservare il trigramma apponendo una copertura trasparente come provveduto per la scritta “Scarth Street”, situata di fronte al Teatro Savoia, interessata ad inizio 2018 da operazioni di recupero e valorizzazione.

FOTO FACEBOOK