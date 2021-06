Sfregi o atti indimidatori? “Affettate” due auto in pieno centro a Toro (foto)

Più che atti di vandalismo (pur sempre inammissibili) sembrano veri e propri gesti di intimidazione quelli che si sono verificati a Toro durante la notte fra giovedì e venerdì. Due auto sono state letteralmente “affettate” da uno o più sconosciuti che, armati di coltello, hanno tagliato (come si evince dalle foto) le coperture in plastica e gomma dei mezzi parcheggiati in piazza Trotta, in pieno borgo, davanti alla Chiesa Madre. Non è la prima volta che accade ed in particolare uno dei due proprietari dei mezzi danneggiati, in un passato recente, ha subito altri atti analoghi sempre alla stessa auto e anche allo scooter con un evidente danno economico. Questo ennesimo episodio resta comunque un episodio gravissimo e soprattutto non isolato. L’intera comunità si dice indignata e anche preoccupata.

