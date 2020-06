I dettagli sono al vaglio degli agenti della Polizia che sono intervenuti sul posto assieme alla Polizia Scientifica. Desta sconcerto il furto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì ai danni del centro diurno per ragazzi down “Casa nostra down” di Campobasso. I malviventi avrebbero portato via un computer portatile ma al di là del danno subito resta lo sconcerto per un furto che è andato a colpire i ragazzi che più di tutti hanno sofferto durante il periodo di lockdown per la mancanza di quelle abitudini oramai consolidate e che chiedevano solo di poter tornare alla normalità.

Sfondano la porta e fanno irruzione nel centro diurno per ragazzi down Indietro 1 di 14 Avanti