Sfondano il vetro con un mattone e si intrufolano nel bar del Terminal degli autobus

Il furto nella notte tra sabato santo ed il giorno di Pasqua. Non è la prima volta che l’attività commerciale finisce nel mirino dei ladri

Ancora ladri in azione a Campobasso, dove nei giorni che hanno preceduto le festività pasquali così come in quelli immediatamente successivi sono state diverse le abitazioni visitate dai malviventi.

In questo caso, però, è stata un’attività commerciale del capoluogo a finire nel mirino: parliamo del bar del Terminal degli autobus, già altre volte oggetto di furto.

Armati di un mattone, i banditi (se si tratta di più persone) hanno sfondato il vetro del punto vendita e si sono intrufolati all’interno. Indisturbati, hanno fatto incetta di alimenti. Per fortuna l’ammontare del bottino non è rilevante. Discorso diverso per i danni arrecati alla struttura.

Ad accorgersi di quanto accaduto la mattina di Pasqua è stato il titolare, a cui non è rimasto altro che chiedere l’intervento della Polizia per un sopralluogo e per denunciare quanto successo. Soprattutto nei giorni di festa, con il traffico degli autobus che diminuisce drasticamente, il terminal ‘si presta’ ad atti vandalici e furti, come in questo caso, oltre a rappresentare un angolo ‘sicuro’ lontano da occhi indiscreti.