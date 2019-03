Sfondano il muro col carrello elevatore e tentano il furto

REDAZIONE TERMOLI

Hanno rubato un carrello elevatore da una azienda vicina e lo hanno usato per abbattere il muro del Multicash di Termoli. Sono stati, però, messi in fuga dall’allarme che ha iniziato a suonare i malviventi che questa notte sono entrati in azione nell’esercizio commerciale del nucleo industriale. Al vaglio delle forze dell’ordine i filmati delle telecamere di videosorveglianza.