Sfonda la vetrina della macelleria e porta via il registratore di cassa

VENAFRO

Sfonda la vetrina di una macelleria in piena notte per rubare il contante dalla cassa. Il ladro è entrato in azione la scorsa notte, in piazza Salvo D’Acquisto. Pare abbia dato un forte calcio alla porta d’ingresso della macelleria equina oppure che si sia servito di una mazza per sfondare il vetro. Una volta entrato ha tolto dal registratore il cassetto con pochi spiccioli all’interno e si è dato alla fuga. Il tutto in piena notte, lungo una delle strade più trafficate del paese e a pochi metri dall’ufficio postale. Al titolare non è rimasto che constatare l’entità del furto e soprattutto dei danni alla porta e informare i Carabinieri.