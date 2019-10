Sfonda con l’auto la ringhiera di un ristorante, donna finisce in ospedale

Ennesimo incidente sulla Statale 17 all’altezza di Pesche. Intervenuti anche i carabinieri

PESCHE. Un incidente si è verificato intono alle 13.10 di oggi, domenica 27 ottobre, sulla Statale 17, nei pressi di Pesche. Per cause al vaglio dei carabinieri una Fiat Panda bianca ha impattato contro la ringhiera e il muretto che delimitano il parcheggio di un noto ristorante. Nell’impatto la donna ha riportato delle ferite lievi. Sul posto, allertati dagli stessi militari dell’Arma, i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare la signora, una isernina di mezza età, presso l’ospedale “F. Veneziale” di Isernia. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Intanto gli automobilisti tornano a interrogarsi sulla pericolosità del tratto di strada. Solo una settimana fa un altro sinistro ha interessato la stessa zona e in passato, lo svincolo di Carpinone è stato spesso teatro di gravi incidenti.