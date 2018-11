Presentato il cartellone di eventi legato ai festeggiamenti in onore dei trecento anni dalla nascita di Paolo Saverio Di Zinno, inventore dei Misteri. Il 2 dicembre l’uscita straordinaria degli Ingegni di Campobasso che coinciderà con l’accensione delle luminarie e l’inizio del periodo natalizio nel capoluogo di regione. Comune, Curia di Campobasso-Bojano e “Associazione dei Misteri e Tradizioni” unite per un’iniziativa che intende rafforzare l’identità della nostra terra. “Un evento – commenta il sindaco Antonio Battista – che spero sia capace di rafforzare le bellezze del nostro territorio e suscitare emozione tra la gente”.

Il programma

Il 2 dicembre la sfilata straordinaria dei Misteri partirà alle ore 15 dal Museo di via Trento per raggiungere il Municipio. Gli ingegni saranno ‘nudi’ perché la procedura della ‘vestizione’ sarà fatta davanti a Palazzo San Giorgio, dopo la celebrazione della messa delle 15.30 nella Chiesa della Libera (previsti altoparlanti all’esterno). Dopo il rito della vestizione, intorno alle 17.00, si procederà con la processione per un breve tragitto in modo tale da ritrovarsi alle 18 nuovamente davanti al Municipio di Campobasso per la benedizione e i discorsi di rito.

Il 3 dicembre messa solenne in Cattedrale e in serata il concerto al Teatro Savoia.

In città previste presenze importanti legate al riconoscimento Unesco per i Misteri di Campobasso. In programma anche la divulgazione di mille libricini con la storia culturale e religiosa degli Ingegni di Paolo Saverio Di Zinno. E in programma anche l’allestimento di due mostre, una a dicembre e l’altra nella prossima primavera con l’aiuto della Fondazione Molise Cultura, mentre è già aperta al pubblico la mostra permanente in Via San Giovanni dei Gelsi. Maggiori dettagli saranno divulgati nei prossimi giorni. Intanto cresce l’attesa per un evento da ricordare negli anni a venire.

Il percorso della sfilata dei Misteri

Alle 15 partenza dal Museo dei Misteri per poi proseguire in via Trento, via Milano e via de Attellis e continuare fino al Minicipio.

Alle 17 partenza dal Municipio per poi proseguire lungo viale Elena, via Verdone, il corso a scendere e intorno alle 18 ritornare davanti al Municipio.