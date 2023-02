Sfila il Carnevale a Pietracatella con i carri allegorici della Pro Loco Pietramurata

Domani, domenica 26 febbraio si è svolgerà la VII edizione della sfilata di Carnevale a Pietracatella, organizzata dalla Proloco Pietramurata. La sfilata partirà alle ore 13. In corteo di circa 10 carri allegorici e vari gruppi mascherati, diversi i temi e personaggi.

Si prevede una grande partecipazione, dopo 2 anni di stop forzato per via della pandemia. I carri partecipanti saranno valutati da una giuria ed i primi tre classificati riceveranno, oltre alla targa, dei premi (in denaro). Premiate anche le maschere e i gruppi più belli ed espressivi. Premiazione alle ore 18 in sala consiliare.

“Ci avviciniamo a vivere uno dei momenti più colorati e divertenti dell’anno. – dice la Presidente della Proloco Antonia Fracasso – Dopo due anni di stop finalmente possiamo tornare a stare insieme e festeggiare. Noi siamo pronti, vi aspettiamo. Date sfogo alla vostra creatività!”.

I carri percorreranno le vie del borgo fortorino a partire dalle ore 13, per poi posizionarsi al centro del paese, dove saranno presenti stand e musica. Nella sala consiliare verrà allestito un momento per i più piccini.