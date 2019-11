Sfila a Campobasso il gusto del Salento firmato Giovanni Venneri

Il guru della pasticceria salentina in Molise presso “Mixage by GDL”

Il gusto del Salento firmato Giovanni Venneri protagonista venerdì 29 novembre, alle 17, a Campobasso, presso il negozio “Mixage by GDL” (via Garibaldi, 5), dove i gourmet molisani potranno degustare Pansorriso, Pangioia e Pandamur, deliziose creazioni natalizie realizzate dal guru dello storico caffé di Alliste (Lecce), che nel 2022 compirà cento anni.

Pansorriso – ideato per riprodurre idealmente le giornate di sole che caratterizzano il Salento – realizzato con lievito madre e fichi secchi cotti nel miele prodotto dall’azienda Adamo di Alliste; Pangioia, scrigno che offre al gusto le arance di Alezio (paese a pochi chilometri da Alliste), candite nel vincotto prodotto da Antonio Venneri a Melissano (ancora un comune limitrofo); Pandamur, terzo nato della famiglia “I pani di Giò”. Elegante, profumato, ottenuto da lievito madre, impastato con olio extravergine d’oliva di produzione salentina (al posto del burro, per renderlo più digeribile), è prodotto artigianale estraneo allo schema dei classici dolci natalizi: al suo interno, infatti, zenzero semi-candito, noci e cannella, mentre l’esterno è impreziosito da un fiocco in pasta di noce che traduce in profumata dolcezza l’idea della festa natalizia. E poi miele biologico, anch’esso salentino, al posto della maggior parte dello zucchero, e, ancora, semola di farina 1 Senatore Cappelli con germe di grano e aloe vera al posto dell’acqua.

Tutte le produzioni del Cafè dei Napoli sono realizzate infatti al netto di aromi artificiali e conservanti, e con ingredienti prodotti entro un raggio di pochissimi chilometri; più spesso da amici di Giovanni che, consegnandogli la frutta biologica prodotta dai loro alberi, ottengono in cambio vaschette di gelato genuino e dal gusto strepitoso.

Apprendista pasticcere a soli 13 anni, nel 1978, presso il Bar Astoria di Lecce, primo premio già nel 1980 per il gelato al caffè nella Fiera del gelato di Longarone: così comincia il percorso di Giovanni Venneri presso lo storico locale di famiglia, il Bar Napoli di Alliste (oggi Cafè dei Napoli). Oggi il pasticcere salentino è docente in molti corsi di settore (come nel caso di Eataly Bari), nonché pasticcere ufficiale di appuntamenti internazionali prestigiosi che si tengono nel Salento: il “Premio Apollonio”, attribuito nel 2018 al Premio Oscar Helen Mirren e nel 2019 all’attore e regista americano John Turturro; il “Locomotive Jazz Festival”, che vede la partecipazione di musicisti di fama mondiale; le serate importanti dell’Associazione Italiana Sommelier di Lecce, che attirano a Lecce i protagonisti dell’enologia internazionale. Venneri è l’inventore del Pansorriso e dei “Pani di Gio’ ”, prodotti a marchio registrato per i quali ha ricevuto articoli e menzioni su tutti i giornali di settore, dal Corriere della Sera al Gambero rosso (nella cui Guida il Cafè dei Napoli compare dal 2014). Vincitore di numerosi premi – dal primo posto al “Pasticciotto Day” del 2013 a Lecce al “Miglior pasticciotto 2013” della rivista “Yes”- Giovanni Venneri è oggi affiancato nella conduzione della sua pasticceria, oltre che dalla moglie Annarita, dal figlio Roberto, formatosi tra l’altro presso l’Accademia iCook del Maestro Luca Montersino a Chieri (Torino).