Sfigurato il castello da lavori eseguiti in modo scriteriato, Primiani: «Uno scempio»

Interventi da brividi sull’edificio di Civitacampomarano, un patrimonio architettonico e culturale della nostra regione

Castello di Civitacampomarano letteralmente sfigurato da lavori eseguiti in maniera sconsiderata. A denunciarlo è Angelo Primiani, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

«È inaccettabile che al giorno d’oggi vengano ancora eseguiti lavori in questo modo su autentici patrimoni architettonici e culturali del nostro territorio.

Queste foto raffigurano interventi “da brividi” eseguiti di recente presso il castello di Civitacampomarano. Ad eseguirli la stessa ditta aggiudicataria dell’appalto per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza previsto dal “Patto per la sicurezza”, in molti centri della regione ancora inutilizzato e ormai fatiscente.

Tanti cittadini in questi giorni mi hanno segnalato uno “scempio” lampante anche ad occhi non allenati. E la cosa rischia di danneggiare l’immagine di un luogo considerato fiore all’occhiello per la cultura e il turismo regionale.

Sarei davvero curioso di sapere cosa ne pensa il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. A lui e ad altri organi competenti invierò subito questa documentazione fotografica. Non è ammissibile che un bene di così alto valore venga deturpato con interventi a dir poco inadeguati. Mi auguro quindi che chi di dovere intervenga presto per sanare la situazione.»