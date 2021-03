Sfiducia a Toma, ci sono 11 firme: governo regionale al capolinea

Oltre alla minoranza hanno firmato anche Calenda, Romagnuolo e Iorio. La mozione sarà discussa entro 15 giorni

Ennesimo colpo di scena in consiglio regionale, mentre fuori imperversava la protesta dei cittadini molisani, sfiancati da un anno di pandemia e da un’emergenza sanitaria che in Molise sembra non conoscere fine. E’ stata depositata una nuova mozione di sfiducia al presidente Toma che questa volta, però, porta le firme anche dei consiglieri di maggioranza. A chiedere la sfiducia al governatore sono i rappresentati dei 5 Stelle (Greco, Manzo, Primiani, Nola, Fontana, De Chirico), del Partito Democratico (Fanelli e Facciolla), a cui si sono aggiunte le firme di Filomena Calenda, Aida Romagnuolo e Michele Iorio. Dunque 11 firme certe per chiedere la fine dell’esecutivo Toma.

A questo punto sarà difficile che la mozione non passi. Le 11 firme equivalgono a dire maggioranza al momento della votazione. Complicato che chi l’ha firmata, poi non la voti.

Il presidente Toma non è in Aula perché impegnato in incontri istituzionali a Roma.

I lavori del consiglio sono stati sospesi e riprenderanno alle 15. Quando è atteso l’intervento dell’ex presidente Iorio che ufficializzerà la sua firma sotto alla sfiducia.

La mozione di sfiducia è stata depositata e sarà discussa entro 15 giorni. Il tempo utile al presidente Toma per raccattare i cocci della sua maggioranza. Questa volta, però, l’impresa sembra essere ardua.

Tra gli interventi, molto duro soprattutto quello della Calenda: “Il presidente non ha dato risposte, finiamo questo indegno spettacolo”.