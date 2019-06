Sfiducia a Mazzuto, salta il numero legale: maggioranza nel caos

É saltato per ben due volte il numero legale in Consiglio regionale con riferimento alla votazione della mozione di sfiducia all’assessore regionale della Lega, Luigi Mazzuto. Prime firmatarie le consigliere Aida Romagnuolo e Filomena Calenda. La maggioranza, infatti, ha abbandonato l’Aula facendo saltare per due volte il numero legale. Hanno votato favorevolmente tutte le minoranze (Greco, Fontana, De Chirico, Primiani, Nola, Manzo, Fanelli e Facciolla), più Aida Romagnuolo e Filomena Calenda. A seguito delle dichiarazioni espresse a Palazzo D’Aimmo si percepisce aria di crisi all’interno della maggioranza. E il sentore è che la sfiducia nei confronti dell’assessore esterno in quota Lega sia solo rimandata. Si tratta, tuttavia, di una mozione che non ha alcun effetto formale ma sicuramente un grande valore politico. Per la maggioranza di Toma si apre così una crisi al buio.

TUTTI I DETTAGLI SULLA COPIA CARTACEA IN EDICOLA DOMANI DE IL QUOTIDIANO DEL MOLISE