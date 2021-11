“Sfida al gusto”. E la scena si tinge di sapori

Se il cibo fosse muto avrebbe egualmente la forza di un urlo indescrivibile. Consapevolmente però, parla e parla bene tanto da declamare poesie e roboanti inni alla felicità.

Una serata sensazionale grazie alle prelibatezze proposte dai tre concorrenti che, a detta della giuria di assoluto rilievo e professionalità, si sono superati mettendo in difficoltà tutti i componenti di essa. Poi votazione unanime ha decretato il vincitore. Una sala decisamente gremita di persone intente ad offrire la loro collaborazione nel giudicare i piatti serviti, quale giuria popolare, ha ristabilito contezza all’incontro ed alla partecipazione attiva. Presenti la neo sindaca di Pesche, Maria Antenucci con una nutrita rappresentanza della sua amministrazione, la sindaca di Filignano, Federica Cocozza, sempre attenta e mai banale, la rappresentanza dell’amministrazione di Bojano con la vicesindaca, Raffaella Columbro, l’assessore Carmen Romano, Liberato Gentile, consigliere con Delega, e la fiduciaria del sindaco, Antonella Spina, il neo sindaco della Città di Isernia,Piero Castrataro, la delegata agli affari esterni Nicolina del Bianco, la Consigliera Regionale Aida Romagnuolo, rappresentanti della politica Pugliese. La giuria Guidata dal Presidente Nicola Vizzarri e composta da Massimo Talia, Vittorio Nola, Michel Rongione, Teresio Di Pietro, Stefano D’Addetta, ha dovuto scegliere tra tre pietanze di assoluta prelibatezza. La Polenta di Chiauci sapientemente preparata da Ernesta Vassolo del ristorante la Volpe, la lasagna al brodo di gallina preparata da Filindo e Mara Russo della Trattoria Borgo Antico e il Baccalà all’olio cotto a bassa temperatura con aggiunta di brodo di giuggiole, preparato dallo chef pugliese Simone Conte, i piatti che hanno decisamente conquistato la moltitudine di persone accorse all’evento,che come ogni evento che si rispetti, ha visto Lino Rufo cantarne le gesta con le sue interpretazioni che lasciano il segno. Alla presenza delle ormai famosissime merlettaie isernine dell’Associazione il Merletto di Isernia – l’arte nelle mani -, tutto si è svolto in maniera impeccabile grazie all’ospitalità della struttura ricettiva della famiglia Freda e sapientemente guidata dall’amico Michele. Una serata piena di Gusto anche grazie agli amici Dionisio Cofelice, che ha deliziato i palati con la sua Pizza di granone e le sue farine, e l’immancabile Rocco del pluripremiato forno ” De Cesare ” da Macchiagodena con i suoi pani speciali e dolci da “capogiro “. Mai mancante il vino molisano con accompagno pugliese. Presente la Cantina ” Terre Sacre “. Per la cronaca e solo per essa, di seguito la classifica :

terzo classificato e menzione di merito per la grande attenzione al territorio : Trattoria Borgo Antico di Filindo ed Antonella; secondo classificato lo chef Simone Conte; primo classificato il ristorante La Volpe con Ernesta Vassolo.

La manifestazione, sponsorizzata da Borghi d’Eccellenza, Piscina ” da Emma “, associazione ” Artemusa “, Hotel Corona da San Giovanni Rotondo, con la collaborazione del Consorzio ” Gargano Slow “, è stata patrocinata dal Comune di Pesche. Presenti i rappresentanti degli sponsor e del Direttore del Consorzio, Costanzo Cascavilla. Tanti amici in sala da ogni parte del Molise e non solo hanno dato lustro alla manifestazione manifestandone gradimento e partecipazione. Alla regia fotografica il giovane talento Antonio De Luca. Un ringraziamento a Fabrizio Fusco. Alla prossima in quel di Eboli.