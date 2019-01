Sezione Primavera anche per quest’anno a Capracotta

CAPRACOTTA

Anche per l’anno educativo in corso è stato presentato un progetto per l’attivazione di un servizio per i bambini della prima infanzia, con una Sezione Primavera.

Infatti, il Comune di Capracotta è risultato assegnatario di un finanziamento che consentirà a cinque bambini appartenenti alla fascia di età della prima infanzia (24 – 36 mesi) di usufruire di questo primo progetto educativo. Il progetto terminerà il 31 agosto 2019 e sarà espletato per 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì dall’Associazione “Birba Park – circolo ACLI” di Bojano (CB).

«La scuola resta al centro delle nostre attenzioni – dice il sindaco Candido Paglione – per questo abbiamo lavorato, pur con numeri ridotti, alla realizzazione anche per l’anno educativo in corso di un servizio specifico per la prima infanzia. L’apertura, presso il nostro plesso scolastico, di una “Sezione Primavera” dopo lo “Spazio Giochi Peter Pan” che si è concluso alla fine dell’anno appena trascorso, è motivo di soddisfazione per l’intera comunità di Capracotta. Siamo convinti, infatti, che la Sezione Primavera darà una opportunità educativa importante anche ai più piccoli e aiuterà le loro famiglie nel percorso formativo». L’inaugurazione della nuova Sezione Primavera è prevista per domani, giovedì 3 gennaio, alle ore 10 e 30.