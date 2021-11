Sevel, si aggrava la crisi dei semiconduttori: 1700 lavoratori in cassa integrazione

1700 lavoratori in cassa integrazione tra i quali anche molti molisani. Si aggrava la crisi dei semiconduttori che sta paralizzando anche il mondo Stellantis. Dopo l’annuncio di una nuova cassa integrazione per due terzi dello stabilimento di Termoli (QUI L’ARTICOLO) anche dal vicino Abruzzo non giungono buone notizie considerando che la Sevel, il maggiore stabilimento di produzione di veicoli commerciali all’interno del quale lavorano anche molti molisani, ha annunciato un nuovo periodo di stop produttivo per 1700 dipendenti, pari a circa un terzo dello stabilimento. I sindacati hanno annunciato che 700 lavoratori del turno di notte, 500 del turno A e altri 500 del turno B saranno messi in cassa integrazione durante la prossima settimana.

Alla base del nuovo stop produttivo c’è la mancanza dei microchip che arrivano dalla Cina e sono necessari per la produzione di alcune parti del furgone Ducato. Si tratta, come detto, di un nuovo stop produttivo che segue quello di settembre quando erano stati ridotti i turni di lavorazione che erano passati da 18 a 15, con l’impiego di 900 lavoratori in meno suddivisi in 600 in cassa integrazione e 300 a cui non era stato rinnovato il contratto. Si tratta della crisi più grave che abbia mai attraversato la Sevel che storicamente era tra i siti produttivi ad aver sentito meno il peso della crisi.