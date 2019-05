Sevel, parte della produzione in Polonia. Sale l’ansia in Fca

REDAZIONE TERMOLI

La produzione che viene spostata in Polonia e il clima di incertezza che aumenta alla Fca di Termoli dove a sollevare la novità che proviene dal vicino Abruzzo è stato il segretario territoriale della Uilm-Uil, Francesco Guida. Sotto la lente quello che sta succedendo alla Sevel di Atessa con la decisione del Gruppo Psa di produrre i furgoni di grandi dimensioni in Polonia fino al 2021. «Il Gruppo Psa – si legge in una nota stampa – produrrà i furgoni di grandi dimensioni a Gliwice in Polonia fino al 2021. La decisione, si legge in una nota di Psa, si deve al fatto che la produzione dei furgoni Peugeot Boxer, Citroen Jumper e Fiat Ducato nel corso degli ultimi tre anni, prodotti presso la Sevel di Atessa ha superato la sua capacità produttiva. Questo significa che una parte di produzione oggi prodotta in Sevel verrà spostata in Polonia. Da parte nostra siamo preoccupati che questo spostamento possa avere ripercussioni nel prossimo futuro anche per i cambi C546 (M40) prodotti oggi a Termoli . Da parte nostra chiederemo fin da subito anche tramite le Segreterie nazionali di avere notizie più dettagliate in merito a questa notizia». Una decisione che, quindi, contribuisce ad aumentare il clima di incertezza che si sta respirando in Fca dove tra pochi giorni ripartirà la cassa integrazione che coinvolgerà diversi reparti.