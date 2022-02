Sevel, mancano motori: nuovo stop produttivo per lo stabilimento

Per mancanza di motori non arrivati dalla Francia la Sevel di Atessa resterà ferma per l’intera giornata lunedì 7 febbraio dalle 5.45, fino alle 5.45 di martedì 8.

La giornata di lavoro sarà recuperata in data da destinarsi stando a quanto si legge su Ansa Molise.

Lavora solo il piccolo reparto Ckd che si occupa di componenti per il Messico. Anche per oggi la Sevel, produttrice dei furgoni Ducato, è stata costretta ad annullare il previsto sabato straordinario di lavoro.

Si tratta di un altro stop produttivo importante per l’azienda abruzzese dove lavorano anche molti molisani.